Олимпиаду в Токио переносят на 2021 год
Летняя Олимпиада 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса будет перенесена на 2021 год. С соответствующим предложением премьер-министра Японии согласился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Сам Абэ после телефонных переговоров с Бахом отметил, что Игры пройдут не позднее лета следующего года.
В понедельник, 23 апреля, СМИ уже сообщали, что Абэ заявил о невозможности проведения в этом году Олимпиады из-за распространения коронавируса.
Ранее ряд стран, включая США и Канаду, потребовали перенести Олимпиаду в связи с пандемией. По последним данным, COVID-19 подтвержден у более 350 тысяч человек по всему миру.
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