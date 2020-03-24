Олимпиаду в Токио переносят на 2021 год

Сам Абэ после телефонных переговоров с Бахом отметил, что Игры пройдут не позднее лета следующего года.

В понедельник, 23 апреля, СМИ уже сообщали, что Абэ заявил о невозможности проведения в этом году Олимпиады из-за распространения коронавируса.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, потребовали перенести Олимпиаду в связи с пандемией. По последним данным, COVID-19 подтвержден у более 350 тысяч человек по всему миру.

