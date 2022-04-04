Боб Хартли покинул пост главного тренера ХК «Авангард»

Канадец Боб Хартли объявил, что покидает пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард», сообщает РИА Новости.

ХК «Авангард» обошел ЦСКА и выиграл Кубок Гагарина

По его словам, он намерен взять перерыв в карьере и больше времени проводить с семьёй.

«У меня две внучки, я и ни разу не праздновал с ними Рождество, их дни рождения», - подчеркнул он.

Канадский специалист добавил, что не собирается заканчивать карьеру тренера и обязательно подумает «над своим будущим».

Ранее финский голкипер Юхо Олкинуора покинул хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск), контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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