Боб Хартли покинул пост главного тренера ХК «Авангард»
Канадец Боб Хартли объявил, что покидает пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард», сообщает РИА Новости.
По его словам, он намерен взять перерыв в карьере и больше времени проводить с семьёй.
«У меня две внучки, я и ни разу не праздновал с ними Рождество, их дни рождения», - подчеркнул он.
Канадский специалист добавил, что не собирается заканчивать карьеру тренера и обязательно подумает «над своим будущим».
Ранее финский голкипер Юхо Олкинуора покинул хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск), контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, сообщает Ura.ru.
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