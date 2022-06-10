Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»

Главным тренером вылетевшего в ФНЛ тульского «Арсенала» назначен Олег Кононов. Сообщение об этом появилось в пятницу 10 июня на сайте футбольной команды из Тулы.

В «Арсенале» напомнили о том, что специалист ранее тренировал тульскую команду вначале сезона-2018/19, но затем принял приглашение московского «Спартака» и перешел в стан красно-белых.