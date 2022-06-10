Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»

Главным тренером вылетевшего в ФНЛ тульского «Арсенала» назначен Олег Кононов. Сообщение об этом появилось в пятницу 10 июня на сайте футбольной команды из Тулы.

В «Арсенале» напомнили о том, что специалист ранее тренировал тульскую команду вначале сезона-2018/19, но затем принял приглашение московского «Спартака» и перешел в стан красно-белых.

Бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту»

После увольнения из «Спартака» в 2019 году Кононов перебрался в Латвию, где тренировал местную «Ригу».

Ранее новым тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"арсенал"ТулаТренерФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры