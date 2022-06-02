Бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Герту»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил тренерский штаб берлинской «Герты». Соглашение футбольного специалиста с клубом рассчитано на два года.

Как заявил спортивный директор «Герты» Фреди Бобич, при выборе нового наставника столичной команды он ориентировался на профессиональные качества будущего главного тренера, но и на энтузиазм, страсть и эмоциональность.

«Сандро продемонстрировал все это во время своего пребывания в "Майнце" и московском "Динамо"», - отметил Бобич.

В свою очередь, Шварц сообщил, что намерен перезапустить «Герту», которая в минувшем сезоне чудом удержалась в Бундеслиге, победив в переходных матчах Гамбург.

«Я с нетерпением жду начала работы», - добавил немецкий футбольный специалист.