Олег Кононов покинул пост главного тренера ФК «Торпедо»

Олег Кононов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

ФК «Ахмат» подтвердил назначение Черчесова на пост главного тренера

Отмечается, что контракт с 59-летним специалистом, под руководством которого клуб стал вторым в Первой Лиге в сезоне 2024/2025, был расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим за работу и желаем успехов в карьере», - говорится в сообщении.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ждёт триумфального увольнения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
