Октябрьский сбор российской сборной по футболу пропустят пять футболистов

Пять российских футболистов по медицинским показаниям не примут участие в октябрьском сборе национальной команды, сообщил Российский футбольный союз.

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Так, из-за перегрузок пропустит сбор голкипер клуба «Динамо» (Москва), а ОРВИ внесла коррективы в планы форварда «Динамо» (Москва) Константина Тюкавина и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Не приедут на сбор футболисты московского «Спартака»: голкипер Александр Максименко (травма) и защитник Руслан Литвинов (микроповреждение).

Ранее автобус, в котором находились игроки футбольного клуба «Ростов», попал в автоаварию.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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