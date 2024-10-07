Октябрьский сбор российской сборной по футболу пропустят пять футболистов
Пять российских футболистов по медицинским показаниям не примут участие в октябрьском сборе национальной команды, сообщил Российский футбольный союз.
Так, из-за перегрузок пропустит сбор голкипер клуба «Динамо» (Москва), а ОРВИ внесла коррективы в планы форварда «Динамо» (Москва) Константина Тюкавина и полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Не приедут на сбор футболисты московского «Спартака»: голкипер Александр Максименко (травма) и защитник Руслан Литвинов (микроповреждение).
Ранее автобус, в котором находились игроки футбольного клуба «Ростов», попал в автоаварию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru