СМИ: Матч в Финляндии был остановлен из-за оскорбления российских футболистов

Уточняется, что инцидент произошел 3 октября. Нападкам со стороны болельщиков подверглись вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко.

Сотрудники охраны стадиона оперативно вычислили болельщиков, которые позволили себе оскорбления, и удалили их. В общей сложности трибуну покинуло семь человек.

Спортивный директор Jaro Тобиас Странд напомнил, что игры TPS в текущем сезоне трижды прерывались из-за расистских высказываний. По его словам, в таких условиях проведение следующего домашнего матча возможно без зрителей, передает «Радиоточка НСН».

