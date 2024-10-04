СМИ: Матч в Финляндии был остановлен из-за оскорбления российских футболистов
Футбольный матч между финскими командами TPS и Jaro, который проходил в рамках Первой лиги в городе Турку в Финляндии, был прерван в конце первого тайма из-за оскорбительных высказываний в адрес футболистов игроков Jaro с русскими корнями. Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle.
Уточняется, что инцидент произошел 3 октября. Нападкам со стороны болельщиков подверглись вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко.
Сотрудники охраны стадиона оперативно вычислили болельщиков, которые позволили себе оскорбления, и удалили их. В общей сложности трибуну покинуло семь человек.
Спортивный директор Jaro Тобиас Странд напомнил, что игры TPS в текущем сезоне трижды прерывались из-за расистских высказываний. По его словам, в таких условиях проведение следующего домашнего матча возможно без зрителей, передает «Радиоточка НСН».
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