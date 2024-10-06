Автобус с футболистами «Ростова» попал в ДТП в Москве
6 октября 202407:34
Автобус, в котором находились игроки футбольного клуба «Ростов», попал в автоаварию, сообщает «Матч ТВ».
Она произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге после игры со столичным «Спартаком». Спортсмены возвращались в Ростов-на-Дону после матча РПЛ, который закончился поражением «желто-синих» - 0:3.
На выезде из Москвы автобус попал в ДТП. Пострадавших нет.
Ранее в футбольном союзе прокомментировали отказ Пакистана проводить матч с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru