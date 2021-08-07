ОКР обратится за разъяснениями судейства в художественной гимнастике
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опубликовал в Instagram заявление по поводу судейства в соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ-2020 в Токио. По решению судей Россия впервые за 25 лет осталась без золотой медали в этом виде спортивных состязаний. Россия намерена получить разъяснения в Международной федерации гимнастики (FIG).
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся Олимпийском турнире. Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», - написал Поздняков.
Он подчеркнул, что со стороны тренеров и команды было сделано всё возможное в рамках существующих правил, чтобы исправить оценки судей по поводу выступлении Дины (серебряная медаль ОИ-2020) и Арины (четвертое место на ОИ-2020) Авериных.
«В любом случае Дина и Арина — выдающиеся спортсменки, настоящие чемпионки. Хочу поддержать девочек, они выступали здорово, были сегодня изящны и прекрасны в каждом моменте. И мне бы очень хотелось бы, чтобы они остались в спорте, продолжали выступать. В их карьере еще есть место для побед и наград», — подчеркнул президент Олимпийского комитета России.
Напомним, российская гимнастка Дина Аверина набрала 107,650 в финале соревнований по художественной гимнастике и стала серебряным призером Игр в Токио. Ее сестра Арина с 102,100 балла заняла четвертое место. Победа присуждена Линой Ашрам из Израиля (107,800). Во время упражнения с лентой она допустила потерю предмета.
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