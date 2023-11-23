Объявлены результаты жеребьёвки стыковых матчей отбора на Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил результаты жеребьёвки стыковых матчей отбора на Евро-2024, которая прошла в швейцарском Ньоне.
Так, в полуфиналах пути А сыграют сборные Польши и Эстонии, а также Уэльса и Финляндия. В 1/2 финала пути B встретятся национальные команды Боснии и Герцеговина и Украина, а также Израиля и Исландии. В полуфиналах пути С сборная Грузии сыграет со сборной Люксембургом, а сборная Греции - со сборной Казахстана.
Полуфинальные матчи запланированы на 21 марта 2024 года, финалы будут сыграны 26 марта. Трое победителей получат путёвки на Евро-2024, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Ранее напрямую в финальную стадию турнира вышли сборные Хорватии, Франции, Бельгии, Португалии, Испании, Шотландии, Румынии, Сербии, Турции, Австрии, Словакии, Албании, Дании, Англии, Венгрии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Чехии, Словении, Германии, сообщает RT.
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