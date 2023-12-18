Объявлены результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА английский клуб «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира сезона-2023/2024 встретится с датским «Копенгагеном».

Арсен Захарян дебютировал в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад»

Согласно результатам жеребьёвки, которая прошла в штаб-квартире федерации в Ньоне (Швейцария), «Порту» сыграет с «Арсеналом», а «Наполи» - с «Барселоной».

Клуб «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян, встретится с «Пари Сен-Жермен», «Интер» сыграет с «Атлетико», ПСВ против «Боруссии», соперником «Лацио» стала «Бавария», а «РБ Лейпциг» достался мадридский «Реал».

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные - 5, 6, 12 и 13 марта.

Ранее УЕФА опубликовал на своём сайте результаты голосования за лучший гол в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. На первое место болельщики поставили Лионеля Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter
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