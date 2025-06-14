СМИ: Иранские средства ПВО сбили истребитель F-35 ВВС Израиля
14 июня 202514:35
Издание Nour news утверждает, что иранские средства ПВО уничтожили истребитель F-35 ВВС Израиля.
По предварительным данным, пилот катапультироваться, его судьба неизвестна.
Днем ранее иранские силы ПВО сбили несколько израильских истребителей и взяли в плен летчика одного из них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru