СМИ: Иранские средства ПВО сбили истребитель F-35 ВВС Израиля

Издание Nour news утверждает, что иранские средства ПВО уничтожили истребитель F-35 ВВС Израиля.

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По предварительным данным, пилот катапультироваться, его судьба неизвестна.

Днем ранее иранские силы ПВО сбили несколько израильских истребителей и взяли в плен летчика одного из них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КонфликтПВОИзраильИран

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