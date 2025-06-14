«Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане

Госкорпорацию «Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, так как она сделала наиболее оптимальное предложение, сообщили в агентстве по атомной энергии Казахстана.

Объем зарубежных заказов «Росатома» в 2024 году превысил $200 млрд

Среди потенциальных вендоров были «Росатом» (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея) и Électricité de France (Франция).

Казахская межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли «определила наиболее оптимальными предложения по строительству атомной электростанции, полученные от «Росатома».

В свою очередь глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что результатом строительства станет АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что первый уран был добыт с нового Добровольного месторождения в Курганской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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