«Росатом» выбрали лидером консорциума по строительству АЭС в Казахстане

Среди потенциальных вендоров были «Росатом» (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея) и Électricité de France (Франция).

Казахская межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли «определила наиболее оптимальными предложения по строительству атомной электростанции, полученные от «Росатома».

В свою очередь глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что результатом строительства станет АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что первый уран был добыт с нового Добровольного месторождения в Курганской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

