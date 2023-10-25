Арсен Захарян дебютировал в Лиге чемпионов за «Реал Сосьедад»

Российский футболист Арсен Захарян, выступающий за испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад», дебютировал в Лиге чемпионов.

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Полузащитник не попал в стартовый состав команды на игру против португальской «Бенфики». Главный тренер Иманоль Альгуасиль решил выпустить Захаряна на поле на 76-й минуте матча вместо Андера Барренечеа.

Отметим, что матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой "Реал Сосьедад" со счётом 1:0. Единственный гол забил Браис Мендес.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов. Арсен Захарян, выступающий за «Реал Сосьедад» замкнул ТОП-3, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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