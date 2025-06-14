Экс-футболиста Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Бывшего капитана сборной Англии по футболу и совладельца клуба «Интер Майами» Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари за выдающуюся спортивную карьеру и вклад в благотворительность. Об этом сообщил сам спортсмен в своих соцсетях.

Режиссер Кристофер Нолан получил титул рыцаря

Теперь при обращении к бывшему футболисту необходимо добавлять титул «сэр», а в случае его жены Виктории — леди.

Бекхэм - шестикратный чемпион АПЛ с «Манчестер Юнайтед», победитель Лиги чемпионов и обладатель титула лауреата испанской Ла Лиги с «Реалом». Позже он покорил американскую МЛС и стал одной из икон мирового футбола. В 2003 году за спортивные заслуги игрок стал офицером ордена Британской империи. Бекхэм объявил об уходе из футбола в 2013 году.

Вместе с женой Викторией, экс-участницей группы Spice Girls и дизайнером, они воспитывают четверых детей и остаются одной из самых известных пар Британии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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