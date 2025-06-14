Экс-футболиста Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Теперь при обращении к бывшему футболисту необходимо добавлять титул «сэр», а в случае его жены Виктории — леди.



Бекхэм - шестикратный чемпион АПЛ с «Манчестер Юнайтед», победитель Лиги чемпионов и обладатель титула лауреата испанской Ла Лиги с «Реалом». Позже он покорил американскую МЛС и стал одной из икон мирового футбола. В 2003 году за спортивные заслуги игрок стал офицером ордена Британской империи. Бекхэм объявил об уходе из футбола в 2013 году.

Вместе с женой Викторией, экс-участницей группы Spice Girls и дизайнером, они воспитывают четверых детей и остаются одной из самых известных пар Британии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

