Объявлена символическая сборная 18-го тура РПЛ

Лучшим игроком признали полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса Перейру. Игрок, забивший один из трёх мячей в ворота «Крыльев Советов», получил 8,7 балла из 10.

Кроме него в состав попали ещё четыре «спартаковца»: Даниил Хлусевич, Срджан Бабич, Александр Соболев и Квинси Промес. Также в символическую сборную вошли Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян («Краснодар»), Евгений Морозов и Максим Глушенков (оба - «Локомотив»), Дарко Тодорович («Ахмат») и Владислав Малькевич («Урал»).

Ранее ФК «Краснодар» со счётом 1:0 обыграл ЦСКА в 18-м туре чемпионата России по футболу и ушёл на зимний перерыв лидером турнира, сообщает RT.

