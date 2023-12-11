Объявлена символическая сборная 18-го тура РПЛ
Портал WhoScored представил символическую сборную, составленную из футболистов, наиболее отличившихся в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Лучшим игроком признали полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса Перейру. Игрок, забивший один из трёх мячей в ворота «Крыльев Советов», получил 8,7 балла из 10.
Кроме него в состав попали ещё четыре «спартаковца»: Даниил Хлусевич, Срджан Бабич, Александр Соболев и Квинси Промес. Также в символическую сборную вошли Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян («Краснодар»), Евгений Морозов и Максим Глушенков (оба - «Локомотив»), Дарко Тодорович («Ахмат») и Владислав Малькевич («Урал»).
Ранее ФК «Краснодар» со счётом 1:0 обыграл ЦСКА в 18-м туре чемпионата России по футболу и ушёл на зимний перерыв лидером турнира, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru