«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ

Столичный клуб разгромил самарцев со счётом 3:0. В составе «Спартака» отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

Благодаря этой победе «красно-белые» набрали 30 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» после 18 туров 29 очков, они занимают шестую строчку.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «красно-белые» могут заиграть лучше без главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».