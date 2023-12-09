«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ

ФК «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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Столичный клуб разгромил самарцев со счётом 3:0. В составе «Спартака» отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

Благодаря этой победе «красно-белые» набрали 30 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» после 18 туров 29 очков, они занимают шестую строчку.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой заявил, что «красно-белые» могут заиграть лучше без главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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