Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Камеруном
Сборная России по футболу опубликовала в своём Telegram-канале имена футболистов, которые попали в стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Камеруна.
Место в воротах займет Матвей Сафонов («Краснодар»). Защитников будет четверо: Сергей Волков («Краснодар»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Максим Осипенко («Ростов») и Александр Сильянов («Локомотив»).
Главный тренер команды Валерий Карпин решил начать матч с пятью полузащитниками. Это игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев, а также Далер Кузяев («Гавр», Франция), Иван Обляков (ЦСКА, Москва) и Данил Глебов («Ростов»). Нападающий на страте будет один: армеец Фёдор Чалов.
Сборные России и Камеруна сыграют 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало матча в 19:00 по московскому времени.
Ранее Российский футбольный союз объявил, что 16 октября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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