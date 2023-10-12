Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Камеруном

Место в воротах займет Матвей Сафонов («Краснодар»). Защитников будет четверо: Сергей Волков («Краснодар»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Максим Осипенко («Ростов») и Александр Сильянов («Локомотив»).

Главный тренер команды Валерий Карпин решил начать матч с пятью полузащитниками. Это игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев, а также Далер Кузяев («Гавр», Франция), Иван Обляков (ЦСКА, Москва) и Данил Глебов («Ростов»). Нападающий на страте будет один: армеец Фёдор Чалов.

Сборные России и Камеруна сыграют 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Ранее Российский футбольный союз объявил, что 16 октября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

