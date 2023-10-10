УЕФА официально отменил допуск юношеских сборных России к турнирам

В пресс-службе Союза указали, что данный вопрос был снят с повестки, так как «не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе юношеским сборным России - парням и девушкам до 17 лет.

При этом в ФИФА отметили, что не намерены отменять отстранение сборной России и российских клубов от турниров под своей эгидой «до окончания конфликта на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

