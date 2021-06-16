Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией

Назван состав сборной России на второй матч группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией. Об этом сообщает Twitter-аккаунт национальной команды.

По сравнению со стартовым поединком российской сборной в основном составе есть три изменения. Место в воротах займет Матвей Сафонов, который сменил «в рамке» Антона Шунина. Центрального защитника Андрея Семенова в составе заменит Игорь Дивеев. Вместо получившего травму в поединке с бельгийцами Юрия Жиркова с первых минут на газон выйдет Алексей Миранчук.