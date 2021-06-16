Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией
Назван состав сборной России на второй матч группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией. Об этом сообщает Twitter-аккаунт национальной команды.
По сравнению со стартовым поединком российской сборной в основном составе есть три изменения. Место в воротах займет Матвей Сафонов, который сменил «в рамке» Антона Шунина. Центрального защитника Андрея Семенова в составе заменит Игорь Дивеев. Вместо получившего травму в поединке с бельгийцами Юрия Жиркова с первых минут на газон выйдет Алексей Миранчук.
Целиком заявка на матч выглядит следующим образом.
Стартовый состав: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Фернандес, Головин, Кузяев, Дзюба, Миранчук.
Запасные: Дюпин, Шунин, Евгеньев, Семенов, Караваев, Черышев, Соболев, Заболотный, Фомин, Жемалетдинов, Мухин, Макаров.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге 16 июня в 16:00 по московскому времени.
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