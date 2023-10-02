Объявлен состав сборной России по футболу на октябрьские матчи
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор национальной команды 29 футболистов.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), это вратари Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Илья Помазун, а также нападающие Александр Соболев, Фёдор Чалов и Иван Сергеев.
Кроме того, на сбор вызваны защитники Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Георгий Джикия, Сергей Волков, Арсен Адамов, Евгений Харин и Артём Макарчук.
В списке полузащитников Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Даниил Уткин, Максим Мухин, Иван Обляков, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Александр Головин.
Сборы национальной команды пройдёт в Новогорске с 9 по 16 октября. На 12 октября запланирован товарищеский матч сборной России с командой Камеруна.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских национальных команд, в котором сборная России потеряла одну позицию и теперь находится на 39-й строчке (1495,53 балла), уступив 38-е место Эквадору, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru