Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды, который выйдет на поле на отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Место в воротах займет голкипер «Локомотива» бразилец с русским паспортом Маринато Гилерме. В атаке пару Артему Дзюбе составит Николай Комличенко, защищающий цвета чешского клуба «Младе-Болеслав».
Станислав Черчесов также даст шанс защитникам Максиму Беляеву из тульского «Арсенала», Сергею Петрову из «Краснодара», Андрею Семенову из «Ахмата», Дмитрию Чистякову, представляющему «Ростов».
Игры пройдут 16 ноября в Санкт-Петербурге и 19 ноября в Сан-Марино соответственно. Подготовка к матчам начнется 10 ноября в Сочи.
Добавим, сегодня в 20.55 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» в рамках Лиги чемпионов примет «Лейпциг». Первая встреча команд завершилась победой немцев -2:1
Экс-игрок сборной России и тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН отметил, что не надеется сегодня на «реванш». Добавим, футболисты «Зенита» потерпели поражение от сверстников из немецкого «Лейпцига» в домашнем матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА – 0:2. Оба гола провел Коссиви Амедедеджиссо – на 55-й и 74-й минутах.
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