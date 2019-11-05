Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды, который выйдет на поле на отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Место в воротах займет голкипер «Локомотива» бразилец с русским паспортом Маринато Гилерме. В атаке пару Артему Дзюбе составит Николай Комличенко, защищающий цвета чешского клуба «Младе-Болеслав».

Станислав Черчесов также даст шанс защитникам Максиму Беляеву из тульского «Арсенала», Сергею Петрову из «Краснодара», Андрею Семенову из «Ахмата», Дмитрию Чистякову, представляющему «Ростов».