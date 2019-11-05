«Дзюбомания» не поможет «Зениту» против «Лейпцига»

Ранее капитан «Лейпцига» Вилли Орбан назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу «третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко». В свою очередь, Дзюба отметил, что это можно расценивать как комплимент, так и как оскорбление. Сергей Кирьяков при этом отметил, что, возникшая в России, «дзюбомания» на международном уровне не выглядит убедительно.

«Дзюба, лидер, ключевой игрок, конечно, во многом от него зависят результаты и сама игра команды. Но это больше касается внутреннего чемпионата, чем игр на международные кубки. В Лиге чемпионов немного другой уровень, да и сам Дзюба в этих матчах больше работает на команду, чем отмечается своими индивидуальными действиями», - пояснил он.

Собеседник НСН отметил, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку следует иметь четыре варианта развития событий на поле.

«В составе игроков "Лейпцига" очень много быстрых игроков, особенно это группа атаки, которая любит играть на свободном пространстве. Это значит, что, если сегодня "Зенит" будет пытаться сыграть "первым номером", то будет очень много свободных зон для соперников, куда они будут убегать и стараться быстро переключаться в атаку. С трудом верится, что «Зенит» построит сегодня игру с акцентом на оборону, так как игра будет проходить при своих зрителях, на своем поле и обязательно нужно побеждать. Но, прежде всего, нужно все грамотно рассчитать и предвидеть любое развитие событий. Здесь не только план «А», но и план «Б», «В» и «Г» даже нужно иметь Семаку», - заключил Кирьяков.

Отметим, что после трех матчей «Лейпциг» лидирует в своей группе, имея на счету 6 очков. «Зенит» идет на второй позиции с 4 очками.



