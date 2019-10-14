Маршал - о победах российской сборной по футболу: Боюсь сглазить!

Александр Маршал: «Знаете, есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Как-то так случилось, что у меня образовалась межпозвоночная грыжа. Почему не было бы счастья, да несчастье помогло? Потому, что после того, как мне поставили этот диагноз, я уже третий год каждое утро делаю на полу планку. Знаете, есть такое упражнение, планка? Каждый день по пять минут. Вот сегодня перед тем, как приехать в студию, я сделал планку. И советую вам делать то же самое. Если бы я знал об этом упражнении раньше, никакой грыжи не было бы, вот и все!» - заявил он НСН.

