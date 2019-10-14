Маршал - о победах российской сборной по футболу: Боюсь сглазить!
Музыкант Александр Маршал специально для НСН подготовил топ главных новостей уходящего дня, на его взгляд.
Сборная России досрочно вышла на Чемпионат Европы 2020 года
Сборная России по футболу обыграла Кипр и досрочно вышла на Чемпионат Европы 2020 года. На матче, прошедшем в столице Кипра Никосии вечером в воскресенье, россияне одержали верх со счетом 5:0, это была седьмая победа для сборной подряд. Перед этим Россия обыграла 10 октября Шотландию со счетом 4:0. Тем самым сборная гарантировала себе выход на Евро за два тура до конца отборочного турнира.
Александр Маршал: «Братцы, я даже боюсь сглазить! Давайте пожелаем нашей сборной побед и только побед!» - призвал Александр Маршал, общаясь с НСН.
Специалисты рассказали об опасностях работы в офисе
Специалисты рассказали об опасностях работы в офисе. Одним из самых опасных последствий является невротизм, тревожность и синдром нервно-эмоционального перенапряжения. Также неблагоприятным фактором в офисной работе стали высокая напряженность труда, профессиональный стресс и гиподинамия.
Александр Маршал: «Знаете, есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Как-то так случилось, что у меня образовалась межпозвоночная грыжа. Почему не было бы счастья, да несчастье помогло? Потому, что после того, как мне поставили этот диагноз, я уже третий год каждое утро делаю на полу планку. Знаете, есть такое упражнение, планка? Каждый день по пять минут. Вот сегодня перед тем, как приехать в студию, я сделал планку. И советую вам делать то же самое. Если бы я знал об этом упражнении раньше, никакой грыжи не было бы, вот и все!» - заявил он НСН.
Шнуров не исключил, что может стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Александр Маршал: «Ну что, как говорится, большому кораблю и карты в руки! Серега, не знаю, для чего ты все это придумал, но, наверное. Так надо», - резюмировал он в разговоре с НСН.
Пол Маккартни подарил работы своей жены музею в Глазго
Пол Маккартни подарил работы своей жены музею в Глазго. Это 14 фотографий, на которых запечатлены Джими Хендрикс и Мик Джаггер, а также кадры из семейного архива. Сейчас их можно увидеть на ретроспективной выставке Линды Маккартни в галерее и музее Келвин-гроув в Глазго.
Александр Маршал: «Ну что я могу сказать? Я давно хотел познакомиться с Полом, но у меня как-то не получалось. Думаю, я не одинок в своих желаниях. Это потрясающий музыкант, это легенда. А Линда была очень талантливой женщиной, и, мне кажется, Пол до сих пор ее любит»,- отметил Александр Маршал в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Россия участвует в переговорах между сирийским правительством и курдами
- Армия правительства Сирии вошла в Манбидж
- Евросоюз поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе
- Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
- Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой