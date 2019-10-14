Маршал - о победах российской сборной по футболу: Боюсь сглазить!

14 октября 201922:00

Музыкант Александр Маршал специально для НСН подготовил топ главных новостей уходящего дня, на его взгляд. 

1

Сборная России досрочно вышла на Чемпионат Европы 2020 года

Сборная России по футболу обыграла Кипр и досрочно вышла на Чемпионат Европы 2020 года. На матче, прошедшем в столице Кипра Никосии вечером в воскресенье, россияне одержали верх со счетом 5:0, это была седьмая победа для сборной подряд. Перед этим Россия обыграла 10 октября Шотландию со счетом 4:0. Тем самым сборная гарантировала себе выход на Евро за два тура до конца отборочного турнира.

Александр Маршал: «Братцы, я даже боюсь сглазить! Давайте пожелаем нашей сборной побед и только побед!» - призвал Александр Маршал, общаясь с НСН

2

Специалисты рассказали об опасностях работы в офисе

Специалисты рассказали об опасностях работы в офисе. Одним из самых опасных последствий является невротизм, тревожность и синдром нервно-эмоционального перенапряжения. Также неблагоприятным фактором в офисной работе стали высокая напряженность труда, профессиональный стресс и гиподинамия.

Александр Маршал: «Знаете, есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Как-то так случилось, что у меня образовалась межпозвоночная грыжа. Почему не было бы счастья, да несчастье помогло? Потому, что после того, как мне поставили этот диагноз, я уже третий год каждое утро делаю на полу планку. Знаете, есть такое упражнение, планка? Каждый день по пять минут. Вот сегодня перед тем, как приехать в студию, я сделал планку. И советую вам делать то же самое. Если бы я знал об этом упражнении раньше, никакой грыжи не было бы, вот и все!» - заявил он НСН

3

Шнуров не исключил, что может стать политиком

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу. 

Александр Маршал: «Ну что, как говорится, большому кораблю и карты в руки! Серега, не знаю, для чего ты все это придумал, но, наверное. Так надо», - резюмировал он в разговоре с НСН

4

Пол Маккартни подарил работы своей жены музею в Глазго

Пол Маккартни подарил работы своей жены музею в Глазго. Это 14 фотографий, на которых запечатлены Джими Хендрикс и Мик Джаггер, а также кадры из семейного архива. Сейчас их можно увидеть на ретроспективной выставке Линды Маккартни в галерее и музее Келвин-гроув в Глазго.

Александр Маршал: «Ну что я могу сказать? Я давно хотел познакомиться с Полом, но у меня как-то не получалось. Думаю, я не одинок в своих желаниях. Это потрясающий музыкант, это легенда. А Линда была очень талантливой женщиной, и, мне кажется, Пол до сих пор ее любит»,- отметил Александр Маршал в эфире НСН.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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