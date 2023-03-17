Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский сбор
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на мартовский сбор 29 футболистов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В сообщении говорится, что в числе вызванных в сборную три дебютанта - вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев, а также два легионера - Алексей Миранчук и Александр Головин.
Также в состав вошли голкиперы Александр Селихов, Матвей Сафонов и Сергей Песьяков. В список защитников попали Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артём Макарчук и Александр Солдатенков.
Из полузащитников тренерский штаб выбрал Дмитрия Баринова, Антона Миранчука, Сергея Пиняева, Данилу Глебова, Далера Кузяева, Ильзата Ахметова, Даниил Фомина, Арсена Захаряна, Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Ивана Облякова.
Кроме того, на учебно-тренировочный сбор национальной команды, который начнётся 19 марта в Новогорске, поедут нападающие Николай Комличенко, Александр Соболев и Константин Тюкавин.
Ранее в РФС заявили, что сборная России 26 марта сыграет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с национальной сборной Ирака, сообщает НСН.
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