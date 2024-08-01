Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов подписал контракт со СКА

Он рассчитан на четыре года. 32-летний Обладатель Кубка Стэнли с 2013 года выступал в Национальной хоккейной лиге. Минувший сезон хоккеист завершил в составе «Каролины Харрикейнз», клуб выставил форварда на драфт отказов с намерением разорвать контракт. Других вариантов в НХЛ Кузнецов не нашел – и решил вернуться на родину.

По данным «Матч ТВ», форвард будет получать 92 млн рублей в год – в честь игрового номера.

Ранее россиянина Дацюка включили в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

