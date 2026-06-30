Экс-министр экономики раскрыл, почему ЦБ не повысит ставку в июле
Андрей Нечаев заявил НСН, что последнее снижение ставки ЦБ на 0,25 п.п. говорит о том, что он просто не готов дальше ее резко снижать.
Тактика Центробанка не сигнализирует, что в июле будет какое-либо повышение ключевой ставки. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин Шохин заявил, что решение ЦБ снизить ставку лишь на 0,25 п.п. может свидетельствовать о том, что уже на июльском заседании регулятор рассмотрит возможность ее повышения. Последнее снижение он также назвал «последним подарком бизнесу» в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. Нечаев не согласился с такими прогнозами.
«Центробанк в своих комментариях последнего решения по ставке дал ответ, говоря о том, что проинфляционные риски растут. Единственная неопределенная ситуация – с главным проинфляционным фактором, то есть с бюджетом, насколько будет продолжать расти его дефицит. Тем не менее, у меня не сложилось ощущение, что ЦБ готов повышать ставку. Скорее, это был сигнал о том, что он не готов ее резко снижать», - отметил он.
Помимо прочего, глава Сбербанка Герман Греф 30 июня на годовом собрании акционеров кредитной организации заявил, что российская экономика уже переохлаждена, и ключевую ставку ЦБ необходимо снижать. Нечаев также раскрыл, почему банкиры, включая Грефа, так настойчиво говорят о переохлаждении экономики.
«Экономика действительно практически находится в рецессии. Но при этом с достаточно высокой инфляцией, потому что результаты опроса Росстата кардинально отличаются от результатов опроса по заказу того же ЦБ о том, как домохозяйства оценивают инфляцию. Вот они оценивают ее примерно в 2,5 раза выше, чем официальные данные Росстата. Но приходится решать трудную задачу: стимулировать рост за счет снижения ставки и не допустить скачка инфляции, которая потребует повышения ставки. Так что ЦБ выбрал для себя такую тактику медленных шагов. Другое дело, что банкам высокая ставка снижает запросы на кредиты», – подытожил он.
Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников говорил НСН, что снижение ставки до 14,25% сигнализирует, что никакого резкого снижения в ближайшее время не будет, а вот повышать ставку возможности у ЦБ, скорее всего, уже нет.
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