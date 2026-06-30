Тактика Центробанка не сигнализирует, что в июле будет какое-либо повышение ключевой ставки. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин Шохин заявил, что решение ЦБ снизить ставку лишь на 0,25 п.п. может свидетельствовать о том, что уже на июльском заседании регулятор рассмотрит возможность ее повышения. Последнее снижение он также назвал «последним подарком бизнесу» в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. Нечаев не согласился с такими прогнозами.

«Центробанк в своих комментариях последнего решения по ставке дал ответ, говоря о том, что проинфляционные риски растут. Единственная неопределенная ситуация – с главным проинфляционным фактором, то есть с бюджетом, насколько будет продолжать расти его дефицит. Тем не менее, у меня не сложилось ощущение, что ЦБ готов повышать ставку. Скорее, это был сигнал о том, что он не готов ее резко снижать», - отметил он.