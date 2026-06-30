Депутат Чепа: ЕС действительно может запретить выдачу турвиз россиянам
Еврокомиссия может запретить выдачу россиянам туристических виз. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
По мнению депутата, от такого запрета в финансовом плане пострадают сами европейцы.
«Но на сегодняшний момент они практически не обращают на это внимания. Для них самое главное — попытки получить политические дивиденды, оказать давление на Россию с целью дестабилизации обстановки и вызвать недовольство среди населения», — указал Чепа.
Как отметил парламентарий, Запад действует в той же логике, что и Украина, совершающая теракты. В итоге экономические потери понесут именно западные страны. По словам Чепы, в Европе регулярно принимают абсурдные решения, и полный запрет на турвизы для граждан РФ реален.
Ранее СМИ сообщили, что ЕК обсуждает возможность полного запрета на выдачу россиянам турвиз для дестабилизации российского общества в преддверии выборов в Госдуму.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Надо наслаждаться сегодняшним днем»: Греф рассказал, как избежать тревожности и стресса
- Эксперт Матвийчук усомнился в запуске производства ракет SCALP на Украине
- В Госдуме пообещали, что дроны Украины будут взрываться на территории стран НАТО
- Военный юрист назвал самые частые схемы обмана военных и их семей
- Лантратова: Поиски пропавших на Украине 300 курян продолжатся
- Эксперт: Взятие Красного Лимана поможет открыть путь на Славянск и Краматорск
- Сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
- Азиатские тренды: Почему россияне стали реже пить классический чай
- Депутат Чепа: ЕС действительно может запретить выдачу турвиз россиянам
- Экс-министр экономики раскрыл, почему ЦБ не повысит ставку в июле