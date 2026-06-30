Депутат Чепа: ЕС действительно может запретить выдачу турвиз россиянам

Еврокомиссия может запретить выдачу россиянам туристических виз. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, от такого запрета в финансовом плане пострадают сами европейцы.

«Их голос учтут!»: Почему Европа не перестанет выдавать визы россиянам

«Но на сегодняшний момент они практически не обращают на это внимания. Для них самое главное — попытки получить политические дивиденды, оказать давление на Россию с целью дестабилизации обстановки и вызвать недовольство среди населения», — указал Чепа.

Как отметил парламентарий, Запад действует в той же логике, что и Украина, совершающая теракты. В итоге экономические потери понесут именно западные страны. По словам Чепы, в Европе регулярно принимают абсурдные решения, и полный запрет на турвизы для граждан РФ реален.

Ранее СМИ сообщили, что ЕК обсуждает возможность полного запрета на выдачу россиянам турвиз для дестабилизации российского общества в преддверии выборов в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссиянеВизыЕвросоюзДепутаты

Горячие новости

Все новости

партнеры