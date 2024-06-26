Россиянина Дацюка включили в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Павла Дацюка включат в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы галереи.

Торжественная церемония введения 45-летнего хоккеиста в Зал славы состоится 11 ноября. Также в галерею развития хоккея включили канадца Ши Уэбера и американцев Джереми Реника, Натали Дарвиц и Крисси Венделл-Пол.

Павел Дацюк родился в Свердловске, начал карьеру в сезоне 1996/97 в екатеринбургском «Спартаке» (ныне «Динамо-Энергия»), позже выступал за клубы «Автомобилист», «Динамо», ЦСКА, «Ак Барс» и СКА. В НХЛ Дацюк играл за «Детройт Ред Уингз» (в 2001-2016 годах), пишет RT. Спортсмена в 2017 году включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю лиги.

