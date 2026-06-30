В Кузбассе один человек погиб, десять пострадали в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Мариинском районе в Кемеровской области, есть жертвы. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Авария произошла на дороге федерального значения Р-255 (объезд Мариинска, 16 километр) в районе населенного пункта Раевка. По данным МЧС, зафиксировано лобовое столкновение грузовика и автобуса, пишет RT.
«В ДТП пострадали 11 человек, из них один человек погиб, 10 человек госпитализированы», — указали в ведомстве.
Ранее в Забайкальском крае два человека погибли, семь пострадали после аварии с автомобилем Lexus RX 300.
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