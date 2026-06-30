Сегодня налицо рост интереса к специализированным сортам чая, также растет популярность холодного чая в бутылках. Об этом НСН заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Розничный спрос на черный чай в России в январе-мае сократился на 11%, на травяной — на 10%, а зеленый потерял 9%, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что охлаждение интереса к напитку происходит, несмотря на стабилизацию розничных цен, из-за смены привычек потребителей, которые чаще делают выбор в пользу альтернативных напитков. Востриков подтвердил рост популярности альтернативных напитков.