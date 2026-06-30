Азиатские тренды: Почему россияне стали реже пить классический чай

Альтернативные напитки смогут нивелировать падение спроса на классические чай и кофе, сказал НСН Дмитрий Востриков.

Сегодня налицо рост интереса к специализированным сортам чая, также растет популярность холодного чая в бутылках. Об этом НСН заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Розничный спрос на черный чай в России в январе-мае сократился на 11%, на травяной — на 10%, а зеленый потерял 9%, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что охлаждение интереса к напитку происходит, несмотря на стабилизацию розничных цен, из-за смены привычек потребителей, которые чаще делают выбор в пользу альтернативных напитков. Востриков подтвердил рост популярности альтернативных напитков.

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«В России за 2025-2026 годы действительно наблюдается определенная коррекция в потреблении чая и кофе, однако говорить о снижении спроса было бы упрощением. Скорее, речь идет о структурных изменениях: меняются предпочтения внутри самих категорий, а также растет интерес к альтернативным напиткам. Молодое поколение чаще отдает предпочтение специализированным сортам чая — пуэру, улуну, матче, фруктовым и травяным миксам. Растет популярность холодного чая в бутылках, но это уже не традиционный чай, а скорее освежающий напиток», — сказал Востриков.

Что касается кофе, добавил собеседник НСН, то сейчас в России наступила фаза насыщения.

«С кофе ситуация сложнее. После активного роста кофейной культуры в России (2010-2023 гг.) наступила фаза насыщения. Спрос на растворимый кофе может снижаться. В то же время сегмент зернового и молотого кофе, а также капсульных систем продолжает расти, но медленнее», — отметил эксперт.

В заключение Востриков пояснил, что альтернативные сегменты смогут компенсировать падение спроса на классические позиции.

«Снижение спроса на классические массовые позиции, такие, как пакетированный чай и растворимый кофе, компенсируется ростом альтернативных сегментов. Россияне переходят на более осознанное потребление: выбирают функциональные напитки, заменяют кофе цикорием, а чай — матчей. На наш взгляд, потенциально рынок напитков в РФ будет расти за счет диверсификации — от традиционных позиций к “историям здоровья” и азиатским трендам», — подытожил он.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка» Камаль Лебедев заявил, что производители пивоваренной продукции столкнулись с сильнейшим давлением на рынок, а вкусы потребителей переориентировались в сторону безалкогольных напитков.

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ФОТО: РИА Новости
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