Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2024.
Последним участником 1/2 финала стал клуб «Эдмонтон Ойлерс», со счётом 4:3 победивший в серии «Ванкувер Кэнакс». Соперниками нефтянников в финале Западной конференции станет «Даллас Старс».
В Восточной конференции путёвку в финал в серии до четырёх побед разыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерс».
На Востоке игры начнутся 22 мая, а на Западе — 23 мая.
Ранее президент Турецкой федерации Халит Албайрак заявил, что в планах организации - выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды из Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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