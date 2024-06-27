«Отдых перед Испанией!»: Семин восхитился игрой Грузии на Евро-2024

Семин не стал делать прогнозы насчет предстоящей игры Грузии против Испании.

«Сегодня им надо отдохнуть, восстановиться, а дальше они с тренером решат, что им надо делать. Прогнозировать нечего, для начала надо отдохнуть, - заключил Семин.

Ранее Семин заявил «Радиоточке НСН», что если испанцы сохранят такой же высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу.

В 1/8 финала Евро-2024 также сыграют: Португалия со Словенией, Франция с Бельгией, Румыния с Нидерландами, Австрия с Турцией, Англия со Словакией, Швейцария с Италией. Сборная Украины вылетела на групповой стадии, несмотря на набранные 4 очка из 9 возможных: они заняли последнее место из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.

