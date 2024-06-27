«Отдых перед Испанией!»: Семин восхитился игрой Грузии на Евро-2024
Грузинской футбольной сборной надо восстановиться и отдохнуть перед матчем с Испанией на Евро-2024, в последнем матче с Португалией грузины показали качественную игру, заявил в эфире НСН Юрий Семин.
Сборная Грузии по футболу показала качественную игру против Португалии на групповом этапе чемпионата Европы по футболу, блестяще сыграв в контратаке, заявил НСН бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.
Накануне в Германии завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. В последнем матче Грузия сенсационно обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф. Первый гол после ошибки португальцев забил бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, второй – с пенальти Жорж Микаутадзе. Теперь грузинской сборной предстоит сыграть с Испанией, победитель этого противостояния выйдет на победителя пары Германия-Дания. Семин похвалил игру Грузии в групповом этапе.
«Везет только тем, кто хорошо играет, а Грузия играла очень хорошо, качественно! Когда было нужно, они хорошо оборонялись, это большая заслуга всей команды, а также их тренера. Это говорит о том, что у них есть настоящая команда. Хвича Кварацхелия делал большую работу как в обороне, так и в атаке. Он не стоял, дожидаясь мяча, он его отбирал. Когда они получали мяч, они им хорошо распоряжались. Блестяще сыграли в контратаке! Поздравляем Грузию. Приятно, что Кверквелия по сей день в строю, он молодец. Он был одним из лучших игроков «Золотого сезона» в «Локомотиве» - сказал собеседник НСН.
Семин не стал делать прогнозы насчет предстоящей игры Грузии против Испании.
«Сегодня им надо отдохнуть, восстановиться, а дальше они с тренером решат, что им надо делать. Прогнозировать нечего, для начала надо отдохнуть, - заключил Семин.
Ранее Семин заявил «Радиоточке НСН», что если испанцы сохранят такой же высокий уровень до конца чемпионата, то станут одними из главных претендентов на звание чемпионов Евро-2024 по футболу.
В 1/8 финала Евро-2024 также сыграют: Португалия со Словенией, Франция с Бельгией, Румыния с Нидерландами, Австрия с Турцией, Англия со Словакией, Швейцария с Италией. Сборная Украины вылетела на групповой стадии, несмотря на набранные 4 очка из 9 возможных: они заняли последнее место из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.
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