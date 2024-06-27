В Германии три человека пострадали при нападении в фан-зоне на Евро-2024

Нападение совершено в фан-зоне в немецком Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу, пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

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Как указали правоохранители, инцидент произошел в среду. По предварительной информации, нападение совершил неизвестный с ножом. Злоумышленника задержали, его мотивы пока неясны.

Отмечается, что двое пострадавших тяжело ранены.

Ранее в Мюнхене произошли беспорядки в день матча между сборными Дании и Сербии на Евро-2024, в результате пострадали девять полицейских.

Чемпионат Европы по футболу стартовал в Германии 14 июня, он продлится до 14 июля, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ФутболЧемпионат ЕвропыПострадавшиеНападениеГермания

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