В Германии три человека пострадали при нападении в фан-зоне на Евро-2024
Нападение совершено в фан-зоне в немецком Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу, пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.
Как указали правоохранители, инцидент произошел в среду. По предварительной информации, нападение совершил неизвестный с ножом. Злоумышленника задержали, его мотивы пока неясны.
Отмечается, что двое пострадавших тяжело ранены.
Ранее в Мюнхене произошли беспорядки в день матча между сборными Дании и Сербии на Евро-2024, в результате пострадали девять полицейских.
Чемпионат Европы по футболу стартовал в Германии 14 июня, он продлится до 14 июля, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Расторгуев рассказал, почему группа «Любэ» не ездит с концертами в Донбасс
- По альбому группы The Who поставят балет
- Поставки пшеницы из России в КНР выросли в 9,3 раза
- Новым главой Тюмени назначили Максима Афанасьева
- Вице-спикер Госдумы предложил отменить пошлину на заключение брака
- В Германии три человека пострадали при нападении в фан-зоне на Евро-2024
- Бастрыкин: Около 10 тысяч мигрантов с гражданством России стали участниками СВО
- Республика Корея, США и Япония начали учения Freedom Edge
- СМИ: В Польше запустили летнюю программу военной подготовки «каникулы с армией»
- В Кузбассе в ДТП с автобусом пострадали 17 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru