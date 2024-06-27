В Германии три человека пострадали при нападении в фан-зоне на Евро-2024

Как указали правоохранители, инцидент произошел в среду. По предварительной информации, нападение совершил неизвестный с ножом. Злоумышленника задержали, его мотивы пока неясны.

Отмечается, что двое пострадавших тяжело ранены.

Ранее в Мюнхене произошли беспорядки в день матча между сборными Дании и Сербии на Евро-2024, в результате пострадали девять полицейских.

Чемпионат Европы по футболу стартовал в Германии 14 июня, он продлится до 14 июля, напоминает 360.ru.

