В Германии стали известны все команды-участницы плей-офф Евро—2024
27 июня 202403:01
В Германии завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу, сообщают «Известия».
Выявлены 16 участников плей-офф. ФРГ сыграет с Данией, Испания будет играть с Грузией, Франция встретится с Бельгией, Италия — со Швейцарией, Англия сыграет со Словакией. Соперником Португалии стала Словения, Румыния сразится с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.
Первые матчи 1/8 финала турнира состоятся 29 июня — Италия сыграет с Швейцарией, а Германия встретится с Данией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru