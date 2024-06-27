В Германии стали известны все команды-участницы плей-офф Евро—2024

Выявлены 16 участников плей-офф. ФРГ сыграет с Данией, Испания будет играть с Грузией, Франция встретится с Бельгией, Италия — со Швейцарией, Англия сыграет со Словакией. Соперником Португалии стала Словения, Румыния сразится с Нидерландами, а Австрия — с Турцией.

Первые матчи 1/8 финала турнира состоятся 29 июня — Италия сыграет с Швейцарией, а Германия встретится с Данией.

