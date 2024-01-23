Нурмагомедов встретился с Холанном и передал ему подарок от Хасбика

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с одним из самых высокооплачиваемых футболистов — форвардом клуба «Манчестер Сити» норвежцем Эрлингом Холанном. Российский боец передал норвежскому спортсмену пакет от популярного блогера Хасбика (Хасбулла Магомедов). Об этом сообщил сайт championat.com.

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Отмечается, что Холанн с благодарностью принял подарок и пожелал блогеру всего наилучшего.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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