Нурмагомедов призвал прекратить разговоры о своем возвращении в UFC

По информации бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье, Нурмагомедов получил предложение вернуться в октагон за $40 миллионов. Хабиб прокомментировал слухи в своих соцсетях.

«Надеюсь, эти разговоры когда-нибудь закончатся», — написал боец.

Ранее Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях. В частности, он напомнил о непроведенном бое с американцем Тони Фергюсоном, передает «Радиоточка НСН».

