Нурмагомедов призвал прекратить разговоры о своем возвращении в UFC
Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сообщения о вероятности возобновления профессиональной карьеры.
По информации бывшего чемпиона UFC Даниэля Кормье, Нурмагомедов получил предложение вернуться в октагон за $40 миллионов. Хабиб прокомментировал слухи в своих соцсетях.
«Надеюсь, эти разговоры когда-нибудь закончатся», — написал боец.
Ранее Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях. В частности, он напомнил о непроведенном бое с американцем Тони Фергюсоном, передает «Радиоточка НСН».
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