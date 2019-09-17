Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч
Российский борец Хабиб Нурмагомедов перевел благотворительному фонду Порье, который выступил его соперником в борьбе за титул чемпионa мирa UFC в легком весе, $100 тысяч.
Как сообщает «Чемпионат», в настоящее время фонд Порье работает над проектом строительства колодца с питьевой водой в африканской Уганде.
Напомним, Нурмагомедов вышел победителем в поединке с американским 30-летним спортсменом Дастином Порье. Бой прошел 7 сентября. Позже Владимир Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова, при помощи которого он одержал победу над американцем.
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