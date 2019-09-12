Путин оценил удушающий прием Нурмагомедова

Владимир Путин в ходе встречи в Дагестане с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым высказал свое мнение о прошедшем поединке с американцем Дастином Порье.

Как передает Интерфакс, российский лидер отметил удушающий прием Нурмагомедова. Президент также назвал поединок красивым и честным.

Напомним, Нурмагомедов вышел победителем в поединке с американским 30-летним спортсменом Дастином Порье. Бой прошел 7 сентября.

Ранее политолог из Дагестана Эдуард Уразаев в эфире НСН рассказал, как победа Хабиба Нурмагомедова на чемпионате UFC в легком весе повлияет на политику и спорт





