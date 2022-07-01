Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC
1 июля 202212:23
Российского бойца смешанного стиля, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC. Об этом сообщается в Twitter организации.
Церемония состоялась накануне в Лас-Вегасе. В ходе мероприятия Нурмагомедову вручили награду и специальный пиджак члена Зала славы UFC.
Российский спортсмен завершил карьеру в UFC в марте прошлого года. На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru