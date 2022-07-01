Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Российского бойца смешанного стиля, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC. Об этом сообщается в Twitter организации.

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Церемония состоялась накануне в Лас-Вегасе. В ходе мероприятия Нурмагомедову вручили награду и специальный пиджак члена Зала славы UFC.

Российский спортсмен завершил карьеру в UFC в марте прошлого года. На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:НурмагомедовСмешанные Единоборства
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