Новую апелляцию Джоковича рассмотрят за день до старта Australian Open
В Австралии суд отложил до воскресенья 16 января рассмотрение апелляции лидера мирового тенниса Новака Джоковича, которому удалось вовремя подать жалобу на решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Об этом в ходе онлайн-трансляции заседания сообщил судья Энтони Кэлли. По его словам, это нужно для того, чтобы направить все имеющиеся материалы и документы в федеральный суд Австралии. Теперь серба нельзя выдворить из страны, пока федеральный суд не вынесет свое заключение по этому делу и оно вступит в законную силу.
Адвокаты теннисиста подали прошение изменить место задержания их подзащитного, из опасений по поводу безопасности, сообщают местные СМИ.
Новака Джоковича задержали 5 января в Мельбурне за незаконное пересечение границы без документа, обосновывающего, медицинское освобождение спортсмена от вакцинации против COVID-19. Виза гражданина Сербии была аннулирована.
Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Сегодня глава министерства по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекс Хоук, принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича и его депортации.
Адвокаты сербского теннисиста надеются оспорить и этот враждебный акт местных властей, чтобы Джокович смог остаться в стране на время разбирательства и принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартует в понедельник. Первой ракетке мира предстоит на нём защитить свой прошлогодний титул победителя турнира.
Евгений Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в скандале вокруг австралийской визы виноват сам Джокович, который отказался прививаться от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- Минздрав назвал регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
- В ФСБ заявили о разгроме хакерской группировки REvil
- Памятник Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище
- В Москве с 20 декабря зафиксировано почти 730 случаев «омикрона»
- Песков заявил, что вакцинация от ковида в РФ останется бесплатной
- В Ижевске пенсионеров обманули на полмиллиона рублей
- В Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу
- Путин сменил посла РФ в Эстонии
- Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
- «Ибо нефиг!»: Губерниев поддержал аннулирование австралийской визы теннисиста Джоковича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru