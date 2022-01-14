Новую апелляцию Джоковича рассмотрят за день до старта Australian Open

В Австралии суд отложил до воскресенья 16 января рассмотрение апелляции лидера мирового тенниса Новака Джоковича, которому удалось вовремя подать жалобу на решение властей страны о повторном аннулировании его визы и депортации. Об этом в ходе онлайн-трансляции заседания сообщил судья Энтони Кэлли. По его словам, это нужно для того, чтобы направить все имеющиеся материалы и документы в федеральный суд Австралии. Теперь серба нельзя выдворить из страны, пока федеральный суд не вынесет свое заключение по этому делу и оно вступит в законную силу.

Адвокаты теннисиста подали прошение изменить место задержания их подзащитного, из опасений по поводу безопасности, сообщают местные СМИ.

Новака Джоковича задержали 5 января в Мельбурне за незаконное пересечение границы без документа, обосновывающего, медицинское освобождение спортсмена от вакцинации против COVID-19. Виза гражданина Сербии была аннулирована.

«Ибо нефиг!»: Губерниев поддержал аннулирование австралийской визы теннисиста Джоковича

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Сегодня глава министерства по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекс Хоук, принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича и его депортации.

Адвокаты сербского теннисиста надеются оспорить и этот враждебный акт местных властей, чтобы Джокович смог остаться в стране на время разбирательства и принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартует в понедельник. Первой ракетке мира предстоит на нём защитить свой прошлогодний титул победителя турнира.

Евгений Евгений Кафельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в скандале вокруг австралийской визы виноват сам Джокович, который отказался прививаться от COVID-19.

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