Новости за ночь: Япония рассматривает вариант упрощенного проведения Олимпиады
Формат проведения Олимпиады в Токио может быть изменен из-за коронавируса. Как пишет ТАСС, организаторы соревнований рассчитывают провести Игры в полноценном формате, однако также рассматривается вариант, при котором число участников церемоний открытия и закрытия Игр будет сокращено. Кроме того, ограничения коснутся зрителей на стадионах и спортсменов во время их проживания в Олимпийской деревне и передвижения за её пределами.
Газета. ру напоминает, Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в итоге было принято решение о их переносе – Олимпиада в Токио запланирована на 2021 год – игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
В Международном олимпийском комитете заявили, что Олимпиада в Токио будет отменена совсем, если ее так и не удастся провести летом 2021 года.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН заявил, что это вполне разумно.
«Конечно должен быть какой-то крайний срок для проведения Олимпиады, потому что в 2024 году уже следующая. Кроме того, есть целая система чемпионатов мира и чемпионатов Европы, и ее тоже нельзя рушить. Поэтому я считаю, что это совершенно логичное решение и логичное заявление», – считает Гусев.
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