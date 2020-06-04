Новости за ночь: Япония рассматривает вариант упрощенного проведения Олимпиады

Газета. ру напоминает, Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако в итоге было принято решение о их переносе – Олимпиада в Токио запланирована на 2021 год – игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

В Международном олимпийском комитете заявили, что Олимпиада в Токио будет отменена совсем, если ее так и не удастся провести летом 2021 года.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН заявил, что это вполне разумно.

«Конечно должен быть какой-то крайний срок для проведения Олимпиады, потому что в 2024 году уже следующая. Кроме того, есть целая система чемпионатов мира и чемпионатов Европы, и ее тоже нельзя рушить. Поэтому я считаю, что это совершенно логичное решение и логичное заявление», – считает Гусев.





