Гусев призвал не обижать ленинистов - похоронить тело их вождя
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
МОК: Олимпиада в Токио может не состояться
В Международном олимпийском комитете заявили, что Олимпиада в Токио будет отменена совсем, если ее так и не удастся провести летом 2021 года.
Виктор Гусев: «Конечно должен быть какой-то крайний срок для проведения Олимпиады, потому что в 2024 году уже следующая. Кроме того, есть целая система чемпионатов мира и чемпионатов Европы, и ее тоже нельзя рушить. Поэтому я считаю, что это совершенно логичное решение и логичное заявление», – поделился своим мнением со слушателями НСН Виктор Гусев.
«Лацио» разместит фотографии болельщиков на трибунах
Итальянский футбольный клуб «Лацио» решил заменить болельщиков на трибунах их фотографиями.
Виктор Гусев: «Скажем так, это развитие идеи белорусского футбола, белорусской футбольной лиги. Мне кажется, что белорусы, продолжая свой чемпионат, в этот период спасли для нас всех живую футбольную жизнь. Мы видим, что уже открываются чемпионаты в Германии, в Италии, и у нас тоже будет открыт. Поэтому я бы белорусов вообще бы поблагодарил и отметил бы даже не уровне УЕФА», – сказал он НСН.
Жириновский предложил продать «мумию» Ленина
Владимир Жириновский предложил продать «мумию» Владимира Ленина. Политик уверен, что приобрести Ленина захотят «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист». Лидер ЛДПР добавил, что бюджет России после такой сделки может значительно пополниться.
Виктор Гусев: «Я не думаю, что «мумия» Ленина может повлиять на бюджет России. Но, если говорить серьезно, такие предложения ведь обижают сторонников, последователей Ленина. Но и появляются такие заявления исключительно потому, что тело не захоронено. Похороните Ленина!» – предложил он в эфире НСН.
Прозрачный костюм медсестры из Тулы вызвал общественный резонанс
23-летняя медсестра из Тулы прославилась на всю страну после того, как пришла к больным в прозрачном защитном костюме, под которым был лишь купальник. Эксперты жестко отвечают всех критикам внешнего вида девушки, подчёркивая, что здесь стоит вопрос не этики, а выживания.
Виктор Гусев: «Друзья мои, критики этой медсестры, на мой взгляд, лицемеры», – подытожил Виктор Гусев в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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