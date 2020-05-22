Гусев призвал не обижать ленинистов - похоронить тело их вождя

Виктор Гусев: «Скажем так, это развитие идеи белорусского футбола, белорусской футбольной лиги. Мне кажется, что белорусы, продолжая свой чемпионат, в этот период спасли для нас всех живую футбольную жизнь. Мы видим, что уже открываются чемпионаты в Германии, в Италии, и у нас тоже будет открыт. Поэтому я бы белорусов вообще бы поблагодарил и отметил бы даже не уровне УЕФА», – сказал он НСН.

