Новости за ночь: «Тампа-Бей» с 4 россиянами в составе завоевала Кубок Стэнли

Обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2019/20 стала «Тампа-Бей Лайтнинг». В финальном матче серии она победила «Даллас» счетом 2:0. Российский нападающий в составе победителей Никита Кучеров отметился результативной передачей. Он был назван лучшим бомбардиром. Добавим, что «Тампа-Бей Лайтнинг» выиграла главный трофей Национальной хоккейной Лини во во второй раз в истории.

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Таким образом, обладателями Кубка Стэнли в составе команды победителей, помимо Кучерова стали голкипер Андрей Василевский, который впервые в своей карьере оформил шатаут (то есть не пропустил ни шайбы) и защитник Михаил Сергачев.

Как пишет RT, за «Далласа» играют россияне: голкипер Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. «Даллас» однажды завоевал Кубок Стэнли, это было в 1999 году

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