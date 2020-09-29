Новости за ночь: «Тампа-Бей» с 4 россиянами в составе завоевала Кубок Стэнли
Обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2019/20 стала «Тампа-Бей Лайтнинг». В финальном матче серии она победила «Даллас» счетом 2:0. Российский нападающий в составе победителей Никита Кучеров отметился результативной передачей. Он был назван лучшим бомбардиром. Добавим, что «Тампа-Бей Лайтнинг» выиграла главный трофей Национальной хоккейной Лини во во второй раз в истории.
Таким образом, обладателями Кубка Стэнли в составе команды победителей, помимо Кучерова стали голкипер Андрей Василевский, который впервые в своей карьере оформил шатаут (то есть не пропустил ни шайбы) и защитник Михаил Сергачев.
Как пишет RT, за «Далласа» играют россияне: голкипер Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. «Даллас» однажды завоевал Кубок Стэнли, это было в 1999 году
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru