Новости за ночь: «Тампа-Бей» с 4 россиянами в составе завоевала Кубок Стэнли

Таким образом, обладателями Кубка Стэнли в составе команды победителей, помимо Кучерова стали голкипер Андрей Василевский, который впервые в своей карьере оформил шатаут (то есть не пропустил ни шайбы) и защитник Михаил Сергачев.

Как пишет RT, за «Далласа» играют россияне: голкипер Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. «Даллас» однажды завоевал Кубок Стэнли, это было в 1999 году

