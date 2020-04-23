Новости за ночь: Матчи РФПЛ предложат доиграть в Грозном, Сочи, Ростове и Краснодаре

Предложение будет актуально, если в каком-либо из регионов России нельзя будет проводить матчи из-за продления режима самоизоляции, пишет Егоров. При этом предложившие идею клубы согласны на проведение матчей без зрителей. Предложение могут обсудить на собрании лиги 27 апреля.

Ранее бюро исполкома РФС продлило запрет на проведение соревнований до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом. В РПЛ остаётся сыграть восемь туров.

