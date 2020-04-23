Новости за ночь: Матчи РФПЛ предложат доиграть в Грозном, Сочи, Ростове и Краснодаре

Несколько клубов российской премьер-лиги планируют обратиться в Российский футбольный союз и РПЛ с предложением доиграть чемпионат России в четырёх городах с благополучной эпидемиологической обстановкой, сообщил в своем телеграм-канале журналист Сергей Егоров. По его информации, этими городами будут Краснодар, Грозный, Ростов-на-Дону и Сочи.

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Предложение будет актуально, если в каком-либо из регионов России нельзя будет проводить матчи из-за продления режима самоизоляции, пишет Егоров. При этом предложившие идею клубы согласны на проведение матчей без зрителей. Предложение могут обсудить на собрании лиги 27 апреля.

Ранее бюро исполкома РФС продлило запрет на проведение соревнований до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом. В РПЛ остаётся сыграть восемь туров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РФПЛФутбол
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