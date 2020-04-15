Виктор Гусев выступил за возвращение футбола. Но без зрителей
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве возникли пробки и очереди из-за контроля цифровых пропусков
Сегодня утром на въездах в Москву из-за проверок цифровых пропусков образовались пробки. Пропуска также проверяют на всех станциях метро, где тоже были большие очереди. Из-за чего мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропусков у входа в метро.
Виктор Гусев: «Вы знаете, когда только пришло сообщение о введении цифровых пропусков, я был уверен, что проверка будет выборочной. Потому что для меня было очевидно, что возникнут большие очереди, что особенно плохо в ситуации с коронавирусом. Но это быстро поняли, Собянин поручил автоматизировать контроль. Я все-таки стою за выборочную проверку. Тем более, мне сказали с утра, когда был этот жесткий контроль, практически никого и не «завернули». То есть люди выходили на улицу и шли в метро с нормальными пропусками», – отмечает Виктор Гусев в беседе с НСН.
Началась подготовка к параду Победы, который ветераны просят отменить
В Москве началась подготовка к воздушной части парада Победы. Об этом сообщает Росавиация. Тем временем ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продет 9-го мая или позднее, но событие произойдет в любом случае.
Виктор Гусев: «Здесь очень важно мнение ветеранов, ведь это их праздник в первую очередь. Но попросить, если в этой ситуации вообще нужна просьба, наверное, должны были все-таки врачи, разве не так?», – рассуждает он в эфире НСН.
Итальянский ФК «Лацио» заинтересован в приобретении Артёма Дзюбы
Итальянский «Лацио» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. Однако «Лацио» рассматривает и другие варианты — нападающих «Челси» Педро и Оливье Жиру. Их контракты с английским клубом истекают летом.
Виктор Гусев: «Дзюба поход по стилю с тем же Жиру, даже на два года моложе его. Примерно в той же возрастной категории и Педро. Дзюбу я ставлю очень высоко даже по европейским меркам как бомбардира. Для «Лацио» это будет хорошее приобретение. Неплох и для сборной России будет такой европейский опыт для главного нападающего. Для «Зенита», конечно, потеря. Но тут уж ничего не поделаешь», – говорит он слушателям НСН.
Трамп намерен вернуть в США профессиональный спорт
Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения в страну профессионального спорта. Американский лидер заявил, что «устал смотреть бейсбол, которому 14 лет». Президент намерен встретиться с комиссарами главных североамериканских спортивных лиг для обсуждения вопроса возобновления чемпионатов.
Виктор Гусев: «Я думаю, что к этому профессиональному спорту нужно возвращаться как можно быстрее. В частности, футбол без зрителей все же лучше, чем вообще отсутствие футбола. Можно проверить на коронавирус футболистов, судей, и пусть играют, а мы, зрители, будем смотреть за ними по телевизору. Я согласен с Трампом в этом», – предлагает Виктор Гусев в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
24 490+3 378 / сут.
Умерли
198+28 / сут.
Выздоровели
1 986+292 / сут.
- Жительница Чечни извинилась за просьбу к Кадырову помочь с продуктами
- Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE
- Власти Москвы пообещали штрафовать за прогулки с детьми
- Украинцы создали петицию о снятии блокады Крыма
- Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией
короновирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru