Виктор Гусев выступил за возвращение футбола. Но без зрителей

Виктор Гусев: «Вы знаете, когда только пришло сообщение о введении цифровых пропусков, я был уверен, что проверка будет выборочной. Потому что для меня было очевидно, что возникнут большие очереди, что особенно плохо в ситуации с коронавирусом. Но это быстро поняли, Собянин поручил автоматизировать контроль. Я все-таки стою за выборочную проверку. Тем более, мне сказали с утра, когда был этот жесткий контроль, практически никого и не «завернули». То есть люди выходили на улицу и шли в метро с нормальными пропусками», – отмечает Виктор Гусев в беседе с НСН.

