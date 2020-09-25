Новости за ночь: «Бавария» второй раз завоевала Суперкубок УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» победила «Севилью». Матч прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, завершившись со счётом 2:1.
Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В назначенное судье дополнительное время победный год «Баварии» принес Хави Мартинес, который головой пробил в дальний верхний угол ворот.
В результате «Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. На счету «Севильи» — одна победа в турнире.
В конце августа футболисты мюнхенской «Баварии» обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА со счётом 1:0. Немецкий клуб шестой раз в своей истории выиграл этот турнир.
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