Новости за ночь: «Бавария» второй раз завоевала Суперкубок УЕФА

В результате «Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. На счету «Севильи» — одна победа в турнире.

В конце августа футболисты мюнхенской «Баварии» обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА со счётом 1:0. Немецкий клуб шестой раз в своей истории выиграл этот турнир.

