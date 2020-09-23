«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в матче Лиги Чемпионов

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческий ПАОК в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Интерфакс, счет игры составил 2:1 в пользу россиян.

Счет игры открыли греки на 32-й минуте. Гол россиянам забил Димитриос Пелькас. Уже на 39-й минуте счет сравнял Виктор Классон (пенальти).

Решающий гол россияне забили на 70-й минуте. Его реализовал Реми Кабелла.

Ответный матч состоится пройдет 30 сентября в Греции. Победитель по сумме двух матчей выйдет в групповой этап чемпионата, проигравший перейдет в Лигу Европы.

