Новости за ночь: «Бавария» выиграла Лигу чемпионов

Футболисты мюнхенской «Баварии» победили французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА со счётом 1:0 благодаря году Кингсли Комана. Немецкий клуб шестой раз в своей истории выиграл этот турнир.

По результатам сезона 2019/20 «Бавария» сделал чемпионский требл, выиграв сразу три турнира. Помимо Лиги чемпионов это чемпионат Германии (Бундеслига) и кубок Германии. Во всех трёх турнирах лучшим бомбардиром стал польский легионер команды Роберт Левандовски.

Между тем фанаты «ПСЖ», расстроенные проигрышем своей команды, устроили беспорядки в Париже. Они били витрины, автомобили и устраивали стычки с полицией. По данным правоохранителей, в ночь на понедельник были задержаны 83 футбольных фаната, пишут «Известия».

