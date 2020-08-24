Новости за ночь: «Бавария» выиграла Лигу чемпионов
Футболисты мюнхенской «Баварии» победили французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА со счётом 1:0 благодаря году Кингсли Комана. Немецкий клуб шестой раз в своей истории выиграл этот турнир.
По результатам сезона 2019/20 «Бавария» сделал чемпионский требл, выиграв сразу три турнира. Помимо Лиги чемпионов это чемпионат Германии (Бундеслига) и кубок Германии. Во всех трёх турнирах лучшим бомбардиром стал польский легионер команды Роберт Левандовски.
Между тем фанаты «ПСЖ», расстроенные проигрышем своей команды, устроили беспорядки в Париже. Они били витрины, автомобили и устраивали стычки с полицией. По данным правоохранителей, в ночь на понедельник были задержаны 83 футбольных фаната, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
957 тыс.+4 852 / сут.
Умерли
16 383+73 / сут.
Выздоровели
771 тыс.+3 162 / сут.
- Новости за ночь: Россиян предложили штрафовать за отказ маркировать питомцев за свой счёт
- Эксперт рассказал, сколько Лукашенко продержится при забастовках
- Новости за ночь: «Бавария» выиграла Лигу чемпионов
- Эксперт рассказала о вреде «полезных» продуктов
- В Сети появился тизер нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru