«Пожурил по-отечески». Дзюба обсудил с Черчесовым скандал с интимным видео

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что обсудил скандал из-за попавшего в сеть интимного видео с его участием с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает RT.

По словам Дзюбы, Черчесов его «пожурил по-отечески».

Дзюба отметил, что намерен подготовиться к весенним матчам сборной России и чемпионату Европы. «Тренер сказал: у нас есть задача. Сейчас всем нужно объединиться для её решения», - добавил футболист.

После того, как в Сеть попало интимное видео с участием Дзюбы, Черчесов заявил, что команду и футболиста нужно оградить от негатива, поэтому принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи. Без Дзюбы в составе сборная России миром разошлась с Молдавией в товарищеском матче (0:0), а в Лиге наций УЕФА проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5).

